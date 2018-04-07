В компании Aston Martin работают над своим первым кроссовером, который получит название Varekai. Между тем сегодня стали известны новые подробности.

Как сообщили представители компании, первый кроссовер Aston Martin получит только бензиновые моторы.

Так, моторная гамма будет представлена 12-цилиндровым турбированным двигателем, который разработала Aston Martin и битурбированным мотором от Mercedes-AMG.

Ранее предполагалось, что у кроссовера будет электрифицированная версия, однако производитель займется выпуском электрокаров под брендом Lagonda, поэтому у кроссовера такого варианта не будет.