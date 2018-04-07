В компании Aston Martin работают над своим первым кроссовером, который получит название Varekai. Между тем сегодня стали известны новые подробности.
Первый кроссовер Aston Martin получит только бензиновые моторы
07.04.2018 08:58
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Как сообщили представители компании, первый кроссовер Aston Martin получит только бензиновые моторы.
Так, моторная гамма будет представлена 12-цилиндровым турбированным двигателем, который разработала Aston Martin и битурбированным мотором от Mercedes-AMG.
Ранее предполагалось, что у кроссовера будет электрифицированная версия, однако производитель займется выпуском электрокаров под брендом Lagonda, поэтому у кроссовера такого варианта не будет.
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