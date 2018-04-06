Новый недорогой седан стал доступен для покупки на индийском рынке, а позже появится и на других развивающихся рынках. Презентация бюджетного седана проходила в феврале этого года в Дели, а сейчас модель стала доступна для предзаказа.
Honda начала продажи нового бюджетного седана Amaze
06.04.2018 18:11
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Чтобы оформить предзаказ компания предлагает оставить депозит в размере 21 000 рупий или 18 600 рублей. Все цены и комплектации на Honda Amaze второго поколения будут названы позднее.
Старт «живых» продаж автомобиля запланирован на май. Основан седан нового поколения на новой платформе.
Моторная гамма Amaze будет представлена 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным агрегатами, мощность которых пока не называют. Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или вариатор.
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