Honda начала продажи нового бюджетного седана Amaze

Новый недорогой седан стал доступен для покупки на индийском рынке, а позже появится и на других развивающихся рынках. Презентация бюджетного седана проходила в феврале этого года в Дели, а сейчас модель стала доступна для предзаказа.

Чтобы оформить предзаказ компания предлагает оставить депозит в размере 21 000 рупий или 18 600 рублей. Все цены и комплектации на Honda Amaze второго поколения будут названы позднее.

Старт «живых» продаж автомобиля запланирован на май. Основан седан нового поколения на новой платформе.

Моторная гамма Amaze будет представлена 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным агрегатами, мощность которых пока не называют. Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или вариатор.