Немецкий автопроизводитель занялся разработкой нового седана, который в будущем станет конкурентом автомобилям Jaguar XJ и Audi A8.

Сегодня инсайдеры сообщают первые подробности о новинке. Так, сообщается, что Mercedes-Benz выпустит премиальный электроседан уже в 2020 году, а его название будет EQS.

Это будет абсолютно новый седан, которые не окажется частью линейки S-Class. При этом отмечается, что полностью электрический автомобиль будет уровня S-Class.

Уже в компании создали прототип будущей новинки. Седан окажется одной из моделью будущего семейства, в котором будет еще один седан, два кроссовера и хэтчбек.