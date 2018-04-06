Lotus представил особый спорткар Cup 430 Type 25 для коллекционеров‍

Lotus в честь болида Формулы-1 – Lotus 25 выпустит 25 единиц спорткара Lotus Exige Cup 430 Type 25. Модель получит зелёный окрас кузова с желтыми акцентами и будет предлагается только в Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Спорткар Exige Cup 430 Type 25 разрабатывался исключительно для коллекционеров и в подарок к каждому экземпляру спорткара будет книга «Jim Clark: Tribute to a Champion».

Она будет подписана сыном Колина Чэпмена Клайвом и главным механиком команды Формулы-1 Lotus в 1960-х Бобом Дэнсом.

Спецверсия посвящена болиду Lotus 25, который также был окрашен в зелёный цвет с желтыми акцентами. Эта спортивная машина вышла на трассу 1962 году, и за все время она завоевала два Кубка конструкторов.



Под капотом Lotus Exige Cup 430 Type 2 установят 3,5-литровый 430-сильный мотор с механической коробкой.

От 0 до 96 км/ч спорткар разгоняется за 3,2 секунды, максимальная скорость составляет 289 километров в час. Lotus Exige Cup 430 Type 25 можно будет купить по цене 140 тысяч евро.