Концерн PSA Group занялся разработкой электромобилей

Все наработки нового офиса в дальнейшем применят на электрокарах марок Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Новое подразделение начало свою работу 1 апреля, а первые его достижения должны показать в 2019 году, причем это будут не только технологии, но также и сервисы, созданные специально для владельцев электрокаров.

Стоит отметить, что в PSA намерены существенно пересмотреть количество используемых платформ, и сократить их число для оптимизации производства.