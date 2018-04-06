Руководство концерна PSA Group решило для разработки электрических автомобилей создать отдельное подразделение.
Концерн PSA Group занялся разработкой электромобилей
06.04.2018 17:52
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Все наработки нового офиса в дальнейшем применят на электрокарах марок Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.
Новое подразделение начало свою работу 1 апреля, а первые его достижения должны показать в 2019 году, причем это будут не только технологии, но также и сервисы, созданные специально для владельцев электрокаров.
Стоит отметить, что в PSA намерены существенно пересмотреть количество используемых платформ, и сократить их число для оптимизации производства.
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