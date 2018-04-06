Российские аналитики провели мониторинг цен на новые автомобили, в результате которого выяснилось, что на 16 тысяч рублей подорожал Ford Kuga 2018 года выпуска.

Как сообщает «Автостат», в апреле кроссовер Ford Kuga 2018 стал дороже на 16 тысяч рублей во всех комплектациях.

Таким образом, начальная цена на автомобиль с 2,5-литровым 150-сильным двигателем и автоматической коробкой передач составляет 1 461 000 рублей.

Топовый вариант кроссовера с полуторалитровым 182-сильным двигателем оценен в 2 069 000 рублей. Как отмечают аналитики, это уже третье подорожание автомобиля с начала этого года.