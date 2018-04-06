Не так давно производитель Subaru сообщал о выпуске прощальной версии Subaru WRX для британского рынка, из-за чего появились слухи, что в компании решили отказаться от автомобиля.
Новое поколение Subaru WRX сохранит механическую коробку передач
06.04.2018 17:24
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При этом Subaru WRX не будет предлагаться только в Великобритании, тогда как в целом для модели готовят новое поколение, о котором появились некоторые подробности.
В частности, сообщается, что новое поколение Subaru WRX сохранит механическую коробку передач. Дело в том, что механика будет доступна не во всех автомобилях Subaru, но WRX новой генерации это не коснется.
Кроме этого, в новом WRX появится и версия с гибридной силовой установкой.
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