Не так давно производитель Subaru сообщал о выпуске прощальной версии Subaru WRX для британского рынка, из-за чего появились слухи, что в компании решили отказаться от автомобиля.

При этом Subaru WRX не будет предлагаться только в Великобритании, тогда как в целом для модели готовят новое поколение, о котором появились некоторые подробности.

В частности, сообщается, что новое поколение Subaru WRX сохранит механическую коробку передач. Дело в том, что механика будет доступна не во всех автомобилях Subaru, но WRX новой генерации это не коснется.

Кроме этого, в новом WRX появится и версия с гибридной силовой установкой.