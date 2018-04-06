Стартовали российские продажи кроссовера Chery Tiggo 3 Limited

На российском рынке для предзаказа стал доступна лимитированная версия кроссовера Chery Tiggo 3, которая будет отличаться внешне и доступна только топовой комплектации.

Российский офис китайской компании сообщил о старте продаж Chery Tiggo 3 в версии Limited, которая получила двухцветный окрас кузова.

Основным цветом станет белый, тогда как стойки, крыша, корпуса наружных зеркал будут выполнены в черном.

В списке оборудования будут те же опции, которые предлагаются в комплектации Luxury. В списке опций будут противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, задние датчики парктроника, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, информационно-развлекательная система и другое.

Под капотом Chery Tiggo 3 Limited расположится 1,6-литровый 126-сильный двигатель. Стоимость кроссовера с механической пятискоростной коробкой составит 779 900 рублей.

С вариатором модель Chery Tiggo 3 Limited оценили в 829 900 рублей. Тираж лимитированной версии будет органичен 100 экземплярами.