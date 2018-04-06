Известны сроки запуска завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Российский завод Daimler AG может начать выпускать первые автомобили марки Mercedes-Benz в первом квартале 2019 года.

По словам министра инвестиций Московской области, строящийся в Подмосковье автомобильный завод Mercedes-Benz может начать работать в конце первого квартала 2019 года. Сейчас уже выстроены корпуса, в которых ведется отделка, а уже летом начнут завозить оборудование.

На новом предприятии будет работать 1000 человек, а в перспективе штат могут расширить до 1,5 тыс. человек.

Напомним на новом заводе будут собирать автомобили Е-класса, а также модели ML и GL.

Мощность предприятия составит около 25 тыс. автомобилей в год. Общая стоимость проекта составляет 15 млрд рублей.