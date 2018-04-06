Сегодня отечественный автогигант озвучил стоимость на внедорожник Lada 4×4 в новом цвете, который стал доступен для заказа.

Так, «АвтоВАЗ» назвал цены на внедорожник Lada 4×4 в цвете «Камуфляж». Стоит отметить, что ранее такой цвет предлагался для модели только в лимитированных или юбилейной версии.

Теперь этот цвет является опциональным и вводится на постоянной основе. Как отметили вазовцы, новый облик придаст автомобилю брутальный вид и «подчеркивает высокий внедорожный потенциал».

Только цена внедорожника в цвете «Камуфляж» будет на 29 тысяч рублей дороже, а доступен он будет для покупателей трехдверной версии в комплектации Luxe.

Стоимость трехдверного Lada 4×4 в новом цвете составит 534 900 рублей или 556 900 рублей за вариант с кондиционером.