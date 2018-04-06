Компания Chevrolet обновила Chevrolet Malibu, Spark и Cruze

Chevrolet представила сразу три обновленные версии своих популярных моделей — Spark, Cruze и Malibu, причем для последнего впервые вышла спортивная версия.

В маленьком хэтчбеке Chevrolet Spark с обновлением появилась система автоматического торможения, а Malibu теперь доступен в RS-версии.

Все три модели получили обновление в передней части и ряд современных опций, которые ранее не предлагались.

Так, в некогда самом популярном в РФ Chevrolet Cruze помимо обновленного внешнего вида теперь есть светодиодные задние фонари и новые колесные диски.

В салоне Cruze теперь установлен сенсорный 7-дюймовый экран, а мультимедийная система поддерживает WiFi, LTE, Bluetooth.

Также для седана и хэтчбека Cruze теперь предлагают автоматическую систему удержания в полосе, систему предупреждения о машинах двигающихся в поперечном направлении и мониторинг слепых зон.



Для седана Malibu была добавлена RS-версия, которая отличается черной радиаторной решеткой, задним спойлером и 18-дюймовыми колесными дисками.

Для версий с 1,5-литровым мотором была изменена трансмиссия и теперь вместо шестиступенчатой автоматической коробки устанавливают вариатор.



Для маленького хэтчбека Spark американская компания добавила линзованную оптику, камеру заднего вида и десять подушек безопасности.