На территории РФ начинается новая отзывная кампания, которая затронет автомобили марки Mitsubishi, а именно модели внедорожника Outlander.
В России массово отзывают старые Mitsubishi Outlander
06.04.2018 16:01
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Сегодня 6 апреля Росстандарт сообщил о действии новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис требуется отправить 86 620 автомобилей модели Mitsubishi Outlander.
Отзывными стали автомобили, которые были проданы в период с февраля 2017 года по июнь 2012 года.
Причиной необходимости проведения отзыва становится неисправность мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.
Владельцы автомобилей, попавших под отзыв будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр, для бесплатной замены мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.
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