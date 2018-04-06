В России массово отзывают старые Mitsubishi Outlander‍

На территории РФ начинается новая отзывная кампания, которая затронет автомобили марки Mitsubishi, а именно модели внедорожника Outlander.

Сегодня 6 апреля Росстандарт сообщил о действии новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис требуется отправить 86 620 автомобилей модели Mitsubishi Outlander.

Отзывными стали автомобили, которые были проданы в период с февраля 2017 года по июнь 2012 года.

Причиной необходимости проведения отзыва становится неисправность мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.

Владельцы автомобилей, попавших под отзыв будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр, для бесплатной замены мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.