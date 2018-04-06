Чешская компания MW Motors сделала ретро-электрокар Luka EV

MW Motors родом из Чехии представила свой электрокар, в котором установили четыре электрических мотора и никель-кобальт-марганцевую батарею.

Спорткар назвали Luka EV и он выполнен в стиле популярных автомобилей 60-х годов прошлого века.

Купе построили на базе алюминиевого шасси, а кузовные элементы сделали из композитных материалов. В итоге масса ретрокупе составляет всего 815 кг.

По заявлению MW Motors, электрокар получил следующие габариты: длина – 4 050 мм, ширина – 1 620 мм, высота – 1 220 мм. В автомобиле четыре электрических мотора по одному на каждом колесе, а их суммарная отдача 68 лошадиных сил.

За автономность в Luka EV отвечает батарея емкостью 21,9 киловатт-часа, которая за час может заряжаться до 80% и обеспечивает до 300 км пробега на одном заряде.

Все характеристики электрокара пока не называют, но динамические характеристики уже озвучены. От 0 до 100 км/ч Luka EV разгоняется за 9,6 секунды, а максимальная скорость составляет 146 км/ч. О цене и дате старта серийного производства новинки пока ничего не сообщают.