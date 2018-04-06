Российские аналитики подготовили список самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке по итогам прошлого месяца.
Hyundai Tucson вошел в топ-10 самых популярных кроссоверов
06.04.2018 06:06
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В марте лидер не сменился и им по-прежнему является кроссовер Hyundai Creta. Продажи этого кроссовера в прошлом месяце составили 5 994 единицы, а этот показатель на 27% оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вторым по объёму продаж оказался Рено Дастер с результатом 4 101 проданный экземпляр, что на 17% больше. Renault Kaptur расположился в первой стройке самых продаваемых с показателем 3 240 проданных штук. Этот показатель стал на 22% больше.
Четвертый результат у Volkswagen Tiguan, который был продан в количестве 3 064 ед., что на 52% больше. Пятая строчка оказалась за Toyota RAV4, причем продажи этой модели просели на 20% и составили 2 994 ед.
В ТОП-10 вошли следующие кроссоверы:
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