Hyundai Tucson вошел в топ-10 самых популярных кроссоверов

В марте лидер не сменился и им по-прежнему является кроссовер Hyundai Creta. Продажи этого кроссовера в прошлом месяце составили 5 994 единицы, а этот показатель на 27% оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вторым по объёму продаж оказался Рено Дастер с результатом 4 101 проданный экземпляр, что на 17% больше. Renault Kaptur расположился в первой стройке самых продаваемых с показателем 3 240 проданных штук. Этот показатель стал на 22% больше.

Четвертый результат у Volkswagen Tiguan, который был продан в количестве 3 064 ед., что на 52% больше. Пятая строчка оказалась за Toyota RAV4, причем продажи этой модели просели на 20% и составили 2 994 ед.

В ТОП-10 вошли следующие кроссоверы: