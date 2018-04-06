За 40-летний Toyota Land Cruiser FJ40 просят 100 тысяч долларов

На портале BaT Auctions появилось объявление о продаже оригинального Toyota Land Cruiser FJ40, который был выпущен в 1978 году. Пробег японского внедорожника составляет всего 8,5 тыс км и в автомобиле практически все оригинальное. За внедорожник просят 100 тысяч долларов, что в пересчете 5,8 млн рублей.

Первый владелец Land Cruiser FJ40 пользовался машиной всего сезон, после чего закрыл ее в деревянный ящик и оставил на собственном складе.

В 2000 году автомобиль выкупил основатель фирмы TLC4x4, который установил в Land Cruiser кондиционер, заменил покрышки и другие резиновые детали, которые пришли в негодность после длительного простоя.

Отдельно в объявлении отметили, что за 40 лет лакокрасочное покрытие на кузове не испортилось, а сам кузов не покрылся ржавчиной. Под капотом оригинального внедорожника установлен 4,2-литровый 135-сильный мотор и 4-ступенчатая механическая трансмиссия.