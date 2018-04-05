Объёмы продаж автомобилей марки Renault в прошлом месяце составили 14 047 единиц, что на 25% больше.
Российские продажи автомобилей Renault в марте выросли на 25%
05.04.2018 18:32
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По данным компании, за первые три месяца этого года российские дилеры реализовали 33 195 машин, что на 27%.
Росту продаж автомобилей, как сообщили в компании, поспособствовала реализация стратегии, в том числе и локализация производства.
Лидером по приросту продаж в марте стал кроссовер Renault Kaptur. Популярность этой модели выросла на 28%.
Как сообщили в Renault одной из важных составляющих успеха компании в РФ также является и развитая дилерская сеть. Сейчас в нашей стране насчитывается более 160 автосалонов Renault.
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