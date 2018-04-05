За 1 млрд рублей на продажу выставили уникальный номерной знак «F1»

Красивый номер всегда стоил дорого и порой его цены доходят до нескольких сотен тысяч рублей, но все эти цены меркнут по сравнению с тем сколько просят за номерной знак F1.

Этому номеру уже 109 лет и он до сих пор используется в Великобритании, и сейчас цена этого государственного номерного знака составляет 14,4 млн фунтов стерлингов, а в пересчете это почти 1,2 млрд рублей.

Этот госномер сейчас принадлежит главе компании Kahn Design, которая занимается тюнингом автомобилей.

Он его купил в 2008 году за 440 тысяч фунтов (35,7 млн рублей) и установил на свой Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition.