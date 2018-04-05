Тестовый прототип автомобиля в камуфляже был замечен на дорогах Европы, а фото с тестов уже опубликовали в Сети.

Opel вывела на тесты обновленный хэтчбек Opel Astra, а за счет обновления, ожидается, что его продажи вырастут.

В прошлом году популярность автомобиля на европейском рынке сократилась на 14%. Обновленный хэтчбек позиционируется как автомобиль 2019 модельного года и в отличие от предшественника он получит измененную оптику, иной передний и зданий бамперы, а также обновленную решетку радиатора.

По предварительным данным, в базовой версии Opel Astra будет система предотвращения столкновений, а также новая информационно-развлекательная система с увеличенным экраном и поддержкой смартфонов. Об изменениях в моторной гамме сейчас не сообщается.