Об этом свидетельствуют отчетные данные компании за прошлый месяц. Так, в марте Продажи автомобилей Ford в России выросли на 25% и составили 5 202 проданных автомобиля.
Продажи автомобилей Ford в России в марте выросли на 25%
05.04.2018 18:16
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За период январь-март 2018 года российские дилеры Ford продали 12 768 автомобилей, что на 36% больше. Самым продаваемым автомобилем компании на российском рынке стал кроссовер Ford Kuga.
Продажи этой модели в марте выросли на 61% до 1 500 проданных штук. Вторым самым популярным автомобилем является Focus с результатом 1 395 проданных штук, что на 29% больше.
Ford Explorer в марте показал рост на 43%, а объёмы продаж Ford Transit выросли на 77% до 1 074 штук.
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