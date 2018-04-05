В компании Alfa Romeo готовят 650-сильное купе Giulia

В компании Alfa Romeo работают над проектом, в рамках которого будет выпущен купе Giulia, которое получит гибридную силовую установку.

В основе купе расположится платформа седана Giulia. Для новинки будет доступно два варианта гибридной установки. В первой версии суммарная отдача составит 350 лошадиных сил, и для нее в качестве ДВС будет использован 280-сильный двигатель.

Первым двигателем будет бензиновый турбированный агрегат от Giulia Veloce, а второй будет мотор турбированный мотор V6 от Giulia Quadrifoglio.

Суммарная отдача самой мощной гибридной установки составит 650 л.с. По предварительным данным презентация купе состоится до конца этого года, а его продажи стартуют в следующем году.