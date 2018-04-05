В Koenigsegg завершили выпуск обладателя пяти мировых рекордов скорости

Речь идет об RS-версии гиперкара Koenigsegg Agera, производство которого прекратилось. Модель за все время смогла установить пять мировых рекордов скорости.

Среди рекордов, установленных Koenigsegg Agera есть разгон от 0 до 400 км/ч с последующей остановкой, самый быстрый автомобиль на километре и миле дороги общего пользования, а также самая быстрая машина, которая ездит по обычным дорогам.

Как известно, Agera RS был выпущен органичным тиражом, который составил 25 единиц. Несколько дней назад был создан последний экземпляр автомобиля, созданный взамен поврежденного Agera RS Gryphon.

Напомним, что Koenigsegg Agera RS имеет пятилитровый восьмицилиндровый двигатель, мощность которого составляет 1176 л.с., а показатель крутящего момента – 1 280 Нм.