В Сети появились первые фото нового кроссовера Volkswagen Tayron

Фотошпионам удалось сфотографировать новейший кроссовер немецкой компании, а вместе со шпионскими снимками появились и данные о его названии.

Новинка будет называться Volkswagen Tayron,о чем свидетельствует шильдик, а её презентация может состояться уже до конца года. Новый кроссовер в качестве концепта Volkswagen Advanced Mid-Size SUV был представлен в Пекине в прошлом месяце наряду с новым Touareg.

Теперь на тестах была замечена его серийная версия. На прототипе присутствует шильдик 380 TSI, а это значит, что у Tayron будет бензиновый тубированный двигатель объёмом два литра, который выдаст 220 лошадиных сил мощности при 350 Нм крутящего момента.

Предполагается, что система привода будет на обе оси. По некоторым данным в основе автомобиля расположится платформа от Atlas/Teramont, а создается он в первую очередь для китайского рынка.