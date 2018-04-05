Информация о новой отзывной кампании, которую проведет бренд Lexus, появилась на сайте Росстандарта. В сообщении говорится, что Lexus в России отзовёт более 100 автомобилей из-за неполадок в ДВС.

В частности, под отзыв попадает 103 автомобиля премиального бренда, в числе которых три модели: Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F. Отзывными стали автомобили, которые были выпущены в период с января 2015 года по март прошлого года.

«Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса» — говорится в сообщении.

Из-за повреждения есть вероятность повышения шума или вибрации, что приведет к образованию усталостных трещин на крышке насоса.

Длительное использование автомобиля в таких условиях в итоге может привести к утечке топлива. На автомобилях, попавших под отзыв, в дилерских центрах поменяют топливный насос высокого давления.