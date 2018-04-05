На производство эксклюзивной статуэтки тратят по 100 часов, а еще 30 часов тратят на то, чтобы её отполировать. «Бесценную» статуэтку подарит McLaren владельцам быстрейшего суперкара GT.

Каждому из 106 покупателей гиперкара будет подарена статуэтка с названием Speed Form («форма скорости»), причем в компании отметили, что коллекционная скульптура никогда не появится в свободной продаже, и поэтому её производитель назвал «бесценной».

Масса статуэтки составляет 3,6 килограмма, а её длина – 400 мм, ширина – 205 мм и высота 80 мм. Каждая из Speed Form получит свой индивидуальный номер.

Напомним, что гииперкар McLaren GT будет оснащен гибридной силовой установкой, мощность которой составит более 1000 лошадиных сил.

Автомобиль будет самым экстремальным и роскошным в истории марки, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 391 км/ч.