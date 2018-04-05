Новое поколение Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом

Четвертое по счету поколение хэтчбека появится в 2020 году и как оказалось, получит гибридную силовую установку.

По данным зарубежного издания Autocar, хэтчбек нового поколения получит гибридную установку, в составе которой будет 2,3-литровый бензиновый двигатель, оснащенный турбиной, а также один электромотор. Суммарная отдача установки составит 400 лошадиных сил.

В компании считают, что такая установка позволит улучшить в «заряженном» Ford Focus RS динамические характеристики, ну и конечно снизить уровень вредных выбросов.

Пятидверный вариант модели получит механику и роботизированную коробку. Напомним, Ford Focus нового поколения представят уже 10 апреля, о чем портал ТвоёАвто сообщал ранее.