Четвертое по счету поколение хэтчбека появится в 2020 году и как оказалось, получит гибридную силовую установку.
Новое поколение Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом
05.04.2018 06:45
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По данным зарубежного издания Autocar, хэтчбек нового поколения получит гибридную установку, в составе которой будет 2,3-литровый бензиновый двигатель, оснащенный турбиной, а также один электромотор. Суммарная отдача установки составит 400 лошадиных сил.
В компании считают, что такая установка позволит улучшить в «заряженном» Ford Focus RS динамические характеристики, ну и конечно снизить уровень вредных выбросов.
Пятидверный вариант модели получит механику и роботизированную коробку. Напомним, Ford Focus нового поколения представят уже 10 апреля, о чем портал ТвоёАвто сообщал ранее.
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