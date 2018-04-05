Chevrolet рассказала о кроссовере Traverse для РФ и назвала цены

Компания Chevrolet рассказала о новом кроссовере Traverse для РФ и назвала цены, объявив также старт приема заказов, тогда как «живые» продажи стартуют в следующем месяце.

Внедорожник для российского рынка будет предлагаться с единственным двигателем в трех комплектациях. Так, новый Traverse предлагается для заказа только в полноприводном исполнении с бензиновым шестилитровым мотором объёмом 3,6 литра.

Его мощность составляет 318 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет доступен девятискоростной автомат. Заявленный расход топлива двигателя составляет 10 литров на сто километров пути в смешанном цикле. Для разгона от 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется 7,6 секунды.

В базовой комплектации кроссовер семиместный, а в остальных версия это будет восьмиместная модификация.

В списке стандартного оборудования в начальной комплектации, которая оценена в 2 990 000 рублей, будет дистанционный запуск двигателя, электрический стояночный тормоз, семь подушек безопасности, тонировка задних стекол, камера заднего вида, датчики давления в шинах, круиз-контроль и другое.

Средняя комплектация оценена в 3 149 000 рублей, а топовый вариант получил ценник 3 449 000 рублей.