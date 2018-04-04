Технические и юридические особенности проката автомобиля

Сумасшедший темп работы, значительное расстояние между местами назначения (офис, школа, детский сад, магазины) требуют больших временных затрат. С целью удобного передвижения, оптимизации рабочего дня используют личное авто. Поскольку покупка транспортного средства для многих людей является роскошью, с целью избегания кредитных зависимостей рекомендуется воспользоваться услугами проката. При введении запроса в интернете «аренда авто дёшево» можно найти множество заманчивых вариантов. Следует учитывать юридические и технические нюансы проката, о которых пойдет речь далее.

Обязательность составления договора

При аренде автомобиля даже на несколько часов между сторонами должно быть подписано письменное соглашение, в котором указываются их права, обязанности, взаимная ответственность и порядок оплаты. Срок действия и условия договора зависят от длительности эксплуатации транспортного средства и принципов работы прокатной фирмы. Наиболее выгодной является долгосрочная аренда.

Наличие достаточного водительского стажа

Получение удостоверения в 18 лет не гарантирует возможность проката автомобиля, так как у большинства фирм обязательным условием аренды является достижение 25 лет. Как показывают статистические данные и опыт европейских стран, для приобретения навыков вождения необходимо, как минимум, три года. Для снижения рисков одновременно с договором аренды прокатные фирмы оформляют страховку, по которой основным водителем может быть лицо, достигшее 25 лет.

Как выбрать надежного арендодателя транспортного средства?

Фирмы, занимающиеся прокатом автомобиля, должны иметь веб-сайт, обеспечивать постоянную связь с клиентами с помощью телефона или электронной почты для оперативного принятия сообщений о возникновении аварийных ситуаций. Большинство автомобилей должны относиться к среднему и экономическому классам, срок эксплуатации — не более 3 лет. В туристических местах и центрах деловых городов арендовать офис дорого, поэтому наиболее выгодными локациями для получения и возврата авто являются аэропорты и вокзалы. Признаком активной деятельности прокатной конторы могут быть действующие акции, текущие публикации на ее официальном сайте, а также отзывы на форумах и в блогах. Например, на сайте компании carrenta.spb.ru есть информация об условиях дисконтной программы, актуальные тарифы и спецпредложения, доступно онлайн-бронирование.

Технические нюансы выбора автомобиля

При получении транспортного средства его необходимо осмотреть вместе с представителем прокатной фирмы и зафиксировать все царапины, потертости и дефекты в специальной форме, которая является дополнением к договору и заверяется подписями обеих сторон. Это ограничит возможность фирмы предъявлять необоснованные претензии при возврате авто. Как правило, условиями договора предусмотрен порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия, повреждения диска или прокола колеса. В качестве дополнительной опции можно заказать услугу обслуживания 24/7, по которой предоставляется круглосуточная техническая помощь в любых дорожных ситуациях. Также в договоре может быть предусмотрена услуга «Полный бак», по которой передается и возвращается транспортное средство с полным топливным контейнером.

Какие автомобили наиболее востребованы для проката?

Различают 6 классов транспортных средств согласно последовательности в латинском алфавите. Наиболее экономически выгодными являются автомобили категорий А и В. У них меньший расход топлива по городу, небольшие габариты, поэтому они удобные для передвижения и парковки. Так как сумма страховки зависит от мощности двигателя в данном случае можно сэкономить на покупке КАСКО с нулевой франшизой. Премиум-сегмент подойдет для бизнесменов и деловых людей, подчеркнет их статус и положение. Для избегания рисков возникновения аварийных ситуаций, дорогостоящих ремонтов и необходимости изучения маршрутов в незнакомых городах можно заказать авто с постоянным водителем.

Залог: размер и особенности возврата

С целью страхования рисков прокатные фирмы предусматривают внесение определенной суммы денежных средств для получения авто в аренду. Залог может быть фиксированным либо варьироваться в зависимости от класса и срока проката. В случае внесения в безналичной форме он блокируется на банковской карте до момента возврата транспортного средства. В случае обнаружения поломок, царапин и других дефектов от указанной суммы вычитается размер ущерба. Следует быть внимательным при выборе прокатной компании, так как разблокировка залога может осуществляться несколько дней. Этим пользуются мошенники, которые начисляют дополнительные суммы ущерба, после чего их контакты становятся недоступными, а решение финансовых вопросов – невозможным.