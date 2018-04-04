NG покажет тесты нового внедорожника Rolls-Royce Cullinan

В компании объявили о проведении финальных тестов автомобиля Rolls-Royce Cullinan, которые будут проходить в Шотландии, Австрии, странах Ближнего Востока и США.

Официальная премьера внедорожника состоится этим летом, при этом финальные тесты будет показывать National Geographic.

В частности, сообщается, что Rolls-Royce Cullinan с National Geographic (NG) договорилась о том, что последние будут освещать финальные тесты первого кроссовера автопроизводителя через социальные сети.

Уже сегодня 4 апреля появится первое короткое видео «The Final Challenge» («Последнее испытание») про тесты модели в Северо-Шотландском нагорье.

Напомним, что сейчас этот автомобиль доступен для предзаказа по цене 35 миллионов рублей. У внедорожника будет конструкция открывания дверей подобная как у Phantom.

В основе Rolls-Royce Cullinan будет расположена алюминиевая платформа, такая же как и у нового Phantom.

В движение внедорожник будет приводится 6,75-литровым двигателем с 12 цилиндрами. Какова будет отдача агрегата после модернизации неизвестно.