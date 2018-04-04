Dongfeng собирается выпустить новый молодежный кроссовер

Китайский автопроизводитель намерен в 2018 году выпустить свой новый кроссовер и о нем уже есть некоторое представление.

Сегодня Dongfeng в Сети опубликовала первые изображения модели и как стало известно кроссовер в первую очередь будет ориентирован на молодую аудиторию.

В Китае «паркетник» выйдет под брендом Dongfeng Fengguang и предположительно его оснастят 1,5-литровым мотором.

Подробностей про новинку пока нет, но эксперты полагают, что компания Dongfeng рассекретит кроссовер на ближайшем автосалоне, который начнет работать в конце апреля. Напомним, в России Dongfeng продает свои автомобили под маркой DFM.