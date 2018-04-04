Не так давно представленный премиальный седан Kia Quoris для российского рынка будет собираться в Калининграде.
В России наладят производство нового флагманского седана Kia Quoris
04.04.2018 09:20
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О том, что новое поколение Kia Quoris будут собирать в РФ сообщила пресс-служба «Автотора». Сейчас на этом предприятии выпускают прошлое поколение седана и за все время с конвейерной линии сошло 2 тысячи автомобилей. Сейчас Kia на прошлую генерацию в России предлагает хорошие скидки.
Напомним, новый Kia Quoris внешне очень сильно отличается от предшественника. В нем появилось очень много современных решений и очень необычная оптика, которая получила название «двойная комета». Все подробности о Kia Quoris портал «Твоё Авто» сообщал ранее.
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