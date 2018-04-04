В России наладят производство нового флагманского седана Kia Quoris‍

Не так давно представленный премиальный седан Kia Quoris для российского рынка будет собираться в Калининграде.

О том, что новое поколение Kia Quoris будут собирать в РФ сообщила пресс-служба «Автотора». Сейчас на этом предприятии выпускают прошлое поколение седана и за все время с конвейерной линии сошло 2 тысячи автомобилей. Сейчас Kia на прошлую генерацию в России предлагает хорошие скидки.

Напомним, новый Kia Quoris внешне очень сильно отличается от предшественника. В нем появилось очень много современных решений и очень необычная оптика, которая получила название «двойная комета». Все подробности о Kia Quoris портал «Твоё Авто» сообщал ранее.



