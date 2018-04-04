Самый маленький Citroen обновился и получил улучшенный мотор‍

Компания Citroen выпустила обновление для своего самого маленького хэтчбека C1. Модель получила новую мультимедийную систему и улучшенный мотор.

Самая маленькая модель в линейки компании, стала намного привлекательнее для клиента, а также в ней автопроизводитель установил модернизированный мотор от компании Toyota. Это литровый трехцилиндровый двигатель мощность которого была увеличена с 68 до 72 л.с.

Также для модели остался доступен 1,2-литровый мотор с 82-сильной отдачей. Для сити-кара добавили современную мультимедийную систему с поддержкой смартфонов и CarPlay и Android Auto.

Еще для хэтчбека стали предлагать новые опции, среди которых камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и система слежения за рядностью. С обновлением Citroen C1 получил новые спецверсии Urban Ride и Elle.