Сегодня российское подразделение китайской компании анонсировало появление нового кроссовера. Как сообщили в компании, новый кроссовер Lifan X70 появится в России уже 17 апреля‍.

Как известно, Lifan X70 в модельном ряду компании в России придет на смену Х60. Сейчас о стоимости и комплектациях автомобиля информацию не рассекречивают, но подробности про новинку уже были опубликованы ранее.

В частности, сообщалось, что модель получил 136-сильный бензиновый двигатель с рабочим объемом цилиндров два литра. Пару двигателю составит 5-ступенчатая механическая коробка и вариатор, а система привода будет только на переднюю ось.

Говоря об опциях автомобиля, то тут производитель предложит в базе подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, подогрев боковых зеркал и сидений, а также систему Эра Глонасс, датчики давления в шинах и систему экстренного торможения.

В более дорогих комплектациях будет панорамный люк, сидения с регулировкой, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и другое. При этом необычными для России опциями у кроссовера станут крепления для перевозки на крыше велосипедов, а также сноубордов и лыж.