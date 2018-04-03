Toyota Fortuner или LC Prado: кто выигрывает на российских дорогах

Автомобили концерна Тойота неизменно возглавляют списки самых продаваемых в России. Они встречаются на дорогах во всех регионах и даже на бездорожье часто являются предпочтительным вариантом. В 2017 году на российский рынок вышли две новые модели: Fortuner и LC Prado. Новинки разительно отличаются даже по своему внешнему виду, показывают совершенно несхожий характер на дороге и за ее пределами.

Объективные характеристики

Несмотря на то, что новый Фортунер был создан на базе совсем иного автомобиля, все же он чаще сравнивается именно с LC Prado, поскольку в линейке производителя это два самых близких по классу внедорожника, которые имеют практически одинаковые показатели. Первые несколько месяцев на рынке показали, что явного лидера в этом противостоянии не будет. Однако по своим объективным техническим показателям эти автомобили все же сильно различаются.

Fortuner представляет собой более бюджетную версию внедорожников от Toyota, классом он также ниже, что неудивительно, ведь его стоимость почти на 500 тысяч рублей меньше. Однако на внешнем виде это никак не отразилось: дизайн стал гораздо более современным, линии более обтекаемыми и в то же время агрессивными. Размеры его практически не изменились, а вот клиренс солидно подрос и Прадо теперь проигрывает: 215 у Лэнд Крузера против 225 миллиметров у Фортунера. На бездорожье это дает солидное преимущество. Также модели можно сравнить по основным техническим характеристикам, для LC Prado и Fortuner соответственно они будут следующими:

максимальная скорость 168 и 180;

мощность 163 и 166 лошадиных сил;

крутящий момент 246 и 245 единиц;

число клапанов 16 у обеих моделей.

Независимая передняя подвеска и зависимая задняя, полный привод делают машины вполне достойными внедорожниками, а не просто паркетниками, каких предостаточно у других производителей. По техническим характеристикам ни одна из новинок не имеет серьезного преимущества, однако, Fortuner показывает себя как более мощное авто с возросшим расходом топлива, но и с существенно улучшенной динамикой движения. В то время как обновлённый Прадо немного проигрывает в приемистости и резвости, однако, остается максимально комфортабельным вариантом для тех, кто предпочитает стиль и безопасность.

Что же выбрать

Автоэксперты пока придерживаются мнения, что новый Fortuner скорее будет конкурировать на рынке с Паджеро от Мицубиси, чем с новинкой линейки Прадо. Он отлично подойдет тем, кто хочет получить мощный, проходимый, вместительный внедорожник, не переплачивая за него. При этом придётся пожертвовать полнотой комплектации, дизайном салона и количеством встроенных электронных функций. Третий ряд сидений будет очень полезен любителям путешествовать в большой компании и семейным автовладельцам.

Новый LC Prado будет иметь все такой же вместительный багажник на 621 литр, опционально предложит производитель и третий ряд посадочных мест. Однако более высокий класс чувствуется в мелочах: традиционная для компании Тойота приборная панель с отличной читаемостью, качественная шумоизоляция, эргономичные кресла и множество электронных помощников. Полный привод здесь проявляет себя более мягко, в целом пружинная подвеска классического типа позволит чувствовать себя вполне комфортно как на проселочных дорогах, так и на асфальте крайне низкого качества. Но и для бездорожья это более чем приемлемый вариант: угол въезда на препятствия при клиренсе в 215 миллиметров составляет 31 градус, что является одним из лучших показателей в классе на сегодняшний день.