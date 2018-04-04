Chevrolet вывела на тесты седан Cobalt нового поколения

Сильно закамуфлированный прототип новой генерации седана попал в объективы камер фотошпионов. Предполагается, что дебют седана после смены поколений состоится в следующем году.

Сегодня в Сети появились первые шпионские снимки автомобиля, который заметили на дорогах Бразилии.

По данным зарубежных инсайдеров, в основе нового Chevrolet Cobalt расположится новая платформа, которая была разработана специалистами GM и SAIC.

В линейке двигателей будет присутствовать новый литровый 3-цилиндровый двигатель, характеристики которого сейчас неизвестны.

Сейчас Chevrolet Cobalt в Бразилии продается с 1,8-литровым двигателем, который работает на бензине и этаноле. Пару двигателю составляет механика или автомат. Стоимость седана на бразильском рынке составляет 66 590 реалов или 1,15 миллиона рублей.