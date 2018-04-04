Сильно закамуфлированный прототип новой генерации седана попал в объективы камер фотошпионов. Предполагается, что дебют седана после смены поколений состоится в следующем году.
Chevrolet вывела на тесты седан Cobalt нового поколения
04.04.2018 04:39
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Сегодня в Сети появились первые шпионские снимки автомобиля, который заметили на дорогах Бразилии.
По данным зарубежных инсайдеров, в основе нового Chevrolet Cobalt расположится новая платформа, которая была разработана специалистами GM и SAIC.
В линейке двигателей будет присутствовать новый литровый 3-цилиндровый двигатель, характеристики которого сейчас неизвестны.
Сейчас Chevrolet Cobalt в Бразилии продается с 1,8-литровым двигателем, который работает на бензине и этаноле. Пару двигателю составляет механика или автомат. Стоимость седана на бразильском рынке составляет 66 590 реалов или 1,15 миллиона рублей.
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