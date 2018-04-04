Lexus объявила спецпредложения на покупку своих моделей в апреле

В России в апреле все модели марки Lexus предлагаются с новыми выгодными условиями.

Как сообщает российский офис премиальной марки, с 1 по 30 апреля 2018 года все клиенты, воспользовавшись программой Lexus Trade-in, могут приобрести автомобили марки со значительной скидкой, причем программа распространяется как на модели 2017 так и на автомобили 2018 года выпуска.

Так, внедорожник Lexus LX можно купить со скидкой до 300 тысяч рублей, а бизнес седан Lexus ES 200 и ES 250 со скидкой до 200 тысяч рублей.

Такую же скидку можно получить при выборе Lexus GX, а для моделей X, RX 350L и премиального кроссовера NX. Скидка по программе Lexus Trade-in составит до 150 тыс. рублей.

Также купленные в апреле автомобили Lexus будут подключены к программе Lexus «Помощь на дороге», ее действие рассчитано на три года с момента приобретение автомобиля.