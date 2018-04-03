Представители китайской компании в общении с российскими журналистами рассказали, что завод Great Wall в РФ начнет работать в 1-м квартале 2019 года.

Производственная площадка китайской корпорации расположится в Тульской области. В парке «Узловая» будет построен не только завод китайской компании, но и будет осуществляться производство других автокомпонентов, при этом ведущим в парке станет все-таки Great Wall.

Объём инвестиций составит 500 миллионов долларов. Объем выпускаемой продукции составит 150 тысяч автомобилей в год. Кроме этого планируется создать 2 500 рабочих мест.

На начальном этапе выпуска автомобилей уровень локализации будет 30%, но в дальнейшем показатель планируется увеличить до 50%. Стоит отметить, что ранее сообщалось о запуске первого автомобильного завода компании в России до конца 2018 года.