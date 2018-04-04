Hyundai Solaris в марте снова стал бестселлером марки в России

В компании Hyundai опубликовали отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке в марте этого года. Как сообщили в компании, Hyundai Solaris в марте вновь стал бестселлером марки в России, ведь его продажи составили 6 883 единиц, а это на 2,7% больше.

При этом в целом продажи бренда в России составили 16 705 единиц, что превышает прошлогодний показатель на 17.5%. За период январь-март 2018 года дилеры Hyundai реализовали 38 891 автомобиль.

Этот результат становится на 28,3% больше. Вторым по продажам среди моделей марки в марте стал кроссовер Hyundai Creta, который разошелся тиражом в количестве 5 994 штук, что на 26,9% больше.

Третьим по продажам стал кроссовер Hyundai Tucson с результатом 1955 проданных экземпляров. Также Hyundai в России продала 663 Hyundai Santa Fe, 561 Hyundai Elantra, а также 505 Hyundai Sonata.