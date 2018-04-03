В то время как «Яндекс» проводит тестирование своих беспилотных автомобилей в Москве, в России выбрали два города, где будут проходить испытания беспилотников.

Как сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александра Гурко, Липецк и Рязань станут первыми городами для тестов беспилотников.

При выборе городов для тестирования беспилотников, учитывались многие факторы, а решающим стала развитость транспортной сети и наличие камер видеофиксации.

Как было отмечено, Липецк является лучшим городом для тестирования транспорта, оснащенного беспилотными технология, а «в Рязани создана высоко интегрированная ИТС».