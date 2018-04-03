Land Rover в Москве установит автомобильный рекорд Гиннесса

Местом, где может быть установлен рекорд Гиннесса, станет Третье транспортное кольцо в Москве. Самый большой парад внедорожников будет собран в честь 70-летнего юбилея марки.

Компания приглашает на мероприятие всех владельцев внедорожников Land Rover. Чтобы принять участие в параде необходимо скачать специальное приложение, а сам парад состоится в ночь с 21 на 22 апреля.

Также в компании сообщили, что в они подготовили лимитированную версия внедорожников Defender.

Всего в особой версии будет выпущено 150 Defender, правда новую версию можно будет заказать на британском рынке.

Первый автомобиль компании Land Rover был представлен на автосалоне в Амстердаме еще в 1948 году, а в России автопроизводитель появился в 2001 году.