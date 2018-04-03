Спортивная версия Zotye X7 сменила дизайн Volkswagen на стиль Lexus

Обычный кроссовер Zotye X7 стартовал на китайском рынке в прошлом месяце. А теперь производитель готовит «спортивную» версию автомобиля, известного в Китае под суббрендом Damai.

Как известно Zotye X7 создавался по мотивам концепта Volkswagen Cross Coupe GTE 2015 года, а точнее это копия концепта.

При этом новая версия этого кроссовера сменила дизайн Volkswagen на стиль Lexus, ведь судя по изображениям, опубликованным изданием Autohome, сходства с моделями Lexus наблюдаются по большей части спереди.

Автомобиль Domy X7 S по предварительным данным будет на 28 мм длиннее. Таким образом, длина составит 4 764 мм, а ширина окажется на 11 мм меньше и составит 1 931 мм.

Высота и расстояние между осями останутся прежними – 1672 и 2 850 мм. Какую силовую установку предложат для автомобиля сейчас неизвестно. Обычный кроссовер предлагается со 163-, 177 и 190-сильными моторами.