Кроссовер Lifan X70, который является преемником модели Х60 станет четвертой новинкой в России, которая появится в апреле.

Недавно сообщалось, что на российском рынке в этом месяце появится три новинки, но как стало известно Lifan X70 также стартует в России в апреле.

Как сообщили в компании новый кроссовер Lifan X70 появится в России уже 17 апреля, правда пока о стоимости и комплектациях информация не раскрывается.

При этом уже достоверно известно, что новый Lifan X70 будет доступен на рынке с одним бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами объёмом два литра.

Мощность двухлитрового двигателя составит 136 лошадиных сил, а работать он будет в паре с пятискоростной механикой или вариатор и системой привода на переднюю ось.