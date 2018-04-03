Американская марка подготовила для внутреннего рынка особую версию своего внедорожника Chevrolet Tahoe Custom. Новая версия получила название Midnight Edition, midnight переводится как «полночь».

Таким образом, Chevrolet Tahoe Custom получил «полуночную» версию Midnight Edition, которая создавалась на базе средней комплектации автомобиля.

Напомним, что в прошлом году на американском рынке появилась версия Chevrolet Tahoe Custom, которая считается начальной для модели и лишена третьего ряда сидений.

Именно для этого варианта и создавалась спецверсия, которая получила черный цвет кузова и такого же цвета такие элементы как колесные диски размером 18 дюйма, эмблемы, пороги, а радиаторная решетка у модели затемненная.

Под капотом внедорожника располагается бензиновый восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,3 литра и мощностью 355 л.с.

Пару мотору составляет шестискоростной автомат, который работает с задне- или полноприводной системой. Стоимость Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition составляет 45 995 долларов или 2,6 миллиона рублей.