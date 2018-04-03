В марте 10 компаний в России‍ сменили цены на автомобили

Аналитики агентства Автостат провели мониторинг цен на новые автомобили за период с 16 по 31 марта. Так, стало известно, что 10 компаний изменили цены на авто в РФ во второй половине марта.

Среди автопроизводителей, которые подняли цены на авто оказалась KIA. Марка пересмотрела ценник в большую строну на седан Рио в комплектации Prestige и Prestige AV.

Удорожание составил 2.2-2,3%. Бренд Ravon поднял цены на весь модельный ряд. Так, Gentra стал дороже на 1,5 – 1,8%, седан Nexia – на 3,5 – 4,2%, седан R4 – на 1,5 – 6,0%, хэтчбек R2 – на 3,7 – 4,3%.

Стал дороже на российском рынке и внедорожник Hower H5 в комплектации Комфорт, а Geely Emgrand X7 теперь предлагается по цене на 2,1 – 3,6% больше. В некоторых комплектациях стал дороже и Lifan Myway.