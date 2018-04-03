Обновленный внедорожник Infiniti QX80 приедет в Россию в мае‍

Обновленный внедорожник от Infiniti поступит в дилерские центры в мае текущего года.

Российское представительство японской компании объявило о начале приема заказов на обновленный Infiniti QX80.

Он поступит в продажу в двух комплектациях, но с одним мотором. В России базовая версия обновленного QX80 получила название Luxe и в ее списке уже значатся светодиодная оптика, экраны для пассажиров заднего ряда, их встроили в подголовники передних кресел, мультимедийная система, система камер кругового обзора, а также кресла с электроприводом.

Вторая комплектация Luxe ProACTIVE уже доступна будет с пакетом систем безопасности Safety Shield. В его состав входит активный круиз-контроль, система удержания внедорожника в полосе движения, а также система мониторинга слепых зон. В эту комплектацию автопроизводитель добавил мощную премиальную акустическую систему и цифровое зеркало заднего вида.



Мотор для обновленного Infiniti QX80 только один и это 5,6-литровый V8 с 405-сильной отдачей. Пару ему составит семиступенчатая автоматическая коробка передач и системой полного привода.

Стоит отметить, что несмотря на свою массу японский внедорожник с таким мотором разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.