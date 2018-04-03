Новый кроссовер Renault Duster приехал на рынок Украины

На украинском рынке стартовали продажи нового поколения кроссовера Renault Duster, который также приедет в Россию, правда сроки выхода его на российский рынок неизвестны. В Украине автомобиль новой генерации предлагается с бензиновым и дизельным моторами.

Так, в моторной гамме есть бензиновый 1.6-литровый 115-сильный двигатель и 1,5-литровый 110-сильный агрегат.

Среди трансмиссий будет доступна пяти- и шестискоростная механика, а также 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Коробки передач будут передавать крутящий момент на переднюю или обе оси. С бензиновым двигателем, механикой и передним приводом кроссовер в Украине оценили в 955 тысяч рублей в переводе на нашу валюту. В самом дорогом исполнении кроссовер обойдется в 1,3 миллиона рублей.