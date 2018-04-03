Ford Focus нового поколения представят уже 10 апреля‍

В видеоролике показаны детали экстерьера автомобиля, а именно фары, часть решетки и корма модели. Официальная премьера нового «Фокуса» состоится 10 апреля, а проведут презентацию в рамках специального мероприятия.

Известно, что производитель представит хэтчбек, а вот будет ли с ним представлен универсал и седан пока неизвестно. Все подробности о новинке не раскрывают.

Предполагается, что в отличие от предшественника новое поколение хэтчбека будет легче на 50 килограммов, а моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными моторами объемом от 1,0 до 1,5 литра и мощностью от 95 до 139 л.с.

Уже этой осенью хэтчбек поступит в продажу на европейском рынке и только в 2019 году автомобиль доберется до США, что связано с переносом производства в Китай. Напомним, что внешность хэтчбека уже была рассекречена.