На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari

Тестовый прототип нового автомобиля был замечен на трассе «Фиорано» в Италии. Видеоролик с тестов уже опубликовали в Сети.

Интересно, что на гоночной трассе замечен беззвучный прототип нового Ferrari, который имеет сходства с купе Ferrari 488, но передняя и задняя часть покрыты камуфляжем.

Предполагается, что в компании начали тестирование гибридной силовой установки, о которой ранее упоминали представители компании.

Впрочем, тогда было сказано, что в основе гибридных установок будут располагаться 12-цилиндровые двигатели.