Тестовый прототип нового автомобиля был замечен на трассе «Фиорано» в Италии. Видеоролик с тестов уже опубликовали в Сети.
На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari
03.04.2018 03:25
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Интересно, что на гоночной трассе замечен беззвучный прототип нового Ferrari, который имеет сходства с купе Ferrari 488, но передняя и задняя часть покрыты камуфляжем.
Предполагается, что в компании начали тестирование гибридной силовой установки, о которой ранее упоминали представители компании.
Впрочем, тогда было сказано, что в основе гибридных установок будут располагаться 12-цилиндровые двигатели.
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