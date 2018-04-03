Lexus вернул в Россию обновленный спорт-седан Lexus IS 300‍

Спортивный седан Lexus IS 300 уже стал доступен для покупки на российском рынке и предлагает он с одним двигателем.

Как известно, продажи Lexus IS 300 в России были прекращены в 2016 году, но теперь компания возобновила его продажи.

Для покупки модель доступна в трех комплектациях по цене от 2 299 000 рублей. Под капотом автомобиля расположится бензиновый двигатель с турбиной и рабочим объёмом цилиндров два литра.

Отдача силового агрегаты составляет 245 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 350 Нм. Пару двигателю составит восьмискоростной автомат.

В базовой комплектации для спорт-седана предложат колесные диски размером 17 дюймов, светодиодную оптику, отделку сидений тканью и искусственной кожей, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, а также восемь подушек безопасности и информационно-развлекательную систему с 10,3-дюймовым экраном.

Стоимость средней комплектации составляет 2 609 000 рублей, а за топовый вариант попросят 2 959 000 рублей.