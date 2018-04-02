Компания Nissan проведет отзывную кампанию, которая уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзыве.

Так, Nissan в России отзывает более 700 кроссоверов Nissan X-Trail, которые были выпущены в период с c 25 июня 2016 г. по 17 января 2017.

В 769 кроссоверах обнаружили вероятность несоответствия спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья.

Владельцев отзывных автомобилей проинформируют о необходимости посетить ближайший сервисный центр для проверки и замены каркаса заднего сидения при необходимости.