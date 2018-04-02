Для дешевого электрического седана Model 3 компания Tesla выпустила небольшое обновление, которое значительно упростило работу с автопилотом.
Tesla сделала проще процедуру использования автопилота на Model 3
02.04.2018 15:18
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В Tesla решили предоставить владельцам электрокара Model 3 управлять параметрами автопилота с кнопок, расположенных на рулевом колесе.
Ранее это можно было сделать исключительно с сенсорного экрана, который в автомобиле расположен на центральной консоли.
Теперь кнопками можно управлять активным круиз-контролем и дистанцией до впереди идущего транспортного средства.
Стоит отметить, что в Model 3 расположенные на руле кнопки считаются универсальными, и ими можно производить настройку боковых зеркал и регулировать рулевую колонку.
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