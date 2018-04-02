Tesla сделала проще процедуру использования автопилота на Model 3

Для дешевого электрического седана Model 3 компания Tesla выпустила небольшое обновление, которое значительно упростило работу с автопилотом.

В Tesla решили предоставить владельцам электрокара Model 3 управлять параметрами автопилота с кнопок, расположенных на рулевом колесе.

Ранее это можно было сделать исключительно с сенсорного экрана, который в автомобиле расположен на центральной консоли.

Теперь кнопками можно управлять активным круиз-контролем и дистанцией до впереди идущего транспортного средства.

Стоит отметить, что в Model 3 расположенные на руле кнопки считаются универсальными, и ими можно производить настройку боковых зеркал и регулировать рулевую колонку.